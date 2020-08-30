1. İnönü 1200 çimde koşulacak - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler At Yarışı 1. İnönü 1200 çimde koşulacak

1. 1200 çimde koşulacak

1. İnönü 1200 çimde koşulacak

1.  koşusu 1200 metre çim pistte start alacak. 2 yaşlı İngiliz tayların katılacağı koşuda birincilik ikramiyesi 165.000 TL. olarak belirlendi.

1. koşusu 1200 metre çim pistte start alacak. 2 yaşlı İngiliz tayların katılacağı koşuda birincilik ikramiyesi 165.000 TL. olarak belirlendi. Toplam 13 safkanın birincilik mücadelesi vereceği koşuda ekürilerde ellerinden geleni yapacak.

  1. 30.8.2020
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