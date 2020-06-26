TJK'dan Sağlık Çalışanları için anlamlı yarış
Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu yıl ilk kez yarış programına dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımız için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu anlamlı koşuya 8, 4 ve Yukarı yaşlı İngiliz safkanı iştirak edecek.
Yarışın birincilik ikramiyesi 160 bin lira.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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