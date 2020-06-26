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26 Haziran 2020, Cuma
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TJK'dan Sağlık Çalışanları için anlamlı yarış

TJK'dan Sağlık Çalışanları için anlamlı yarış

Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu yıl ilk kez yarış programına dahil edilen Sağlık Çalışanları Koşusu, cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu anlamlı koşuya 8, 4 ve Yukarı yaşlı İngiliz safkanı iştirak edecek.

Yarışın birincilik ikramiyesi 160 bin lira.

  1. 26.06.2020
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