TJK'dan Sağlık Çalışanları için anlamlı yarış

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımız için bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu anlamlı koşuya 8, 4 ve Yukarı yaşlı İngiliz safkanı iştirak edecek.

Yarışın birincilik ikramiyesi 160 bin lira.