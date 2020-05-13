Türk atçılığına büyük destek - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler At Yarışı Türk atçılığına büyük destek

Türk atçılığına büyük destek

Türk atçılığına büyük destek

ile ve 'nin girişimiyle olan fondan destek yapılacak.

ile ve 'nin girişimiyle olan fondan destek yapılacak. Maksimum at sayısı, at sahibi başına 5 başla sınırlı olup, destek miktarı at başına 3 bin 500, binicilere ve antrenörlere kişi başı 2 bin TL olacak.
  1. 13.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk atçılığına büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA