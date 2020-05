Ganyan Bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının bir an önce başlayabilmesi için her türlü önlemi alan Türkiye Jokey Kulübü'nün isteği doğrultusunda, ganyan bayileri bu süreç zarfında yarışseverleri bayi içerisine almayacak.



Yarışlar yeniden başladığında, kupon ve para alışverişi bayilerin kapılarında açılan pencereden yapılacak.