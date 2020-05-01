Ganyan Bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Ganyan Bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor

Ganyan Bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor

’nden, ganyan bayilerine corona virüsü (koronavirüs) önlemi...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının bir an önce başlayabilmesi için her türlü önlemi alan 'nün isteği doğrultusunda, ganyan bayileri bu süreç zarfında yarışseverleri bayi içerisine almayacak.


Yarışlar yeniden başladığında, kupon ve para alışverişi bayilerin kapılarında açılan pencereden yapılacak.

  1. 01.05.2020
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