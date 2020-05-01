Ganyan Bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor
Türkiye Jokey Kulübü’nden, ganyan bayilerine corona virüsü (koronavirüs) önlemi...
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının bir an önce başlayabilmesi için her türlü önlemi alan Türkiye Jokey Kulübü'nün isteği doğrultusunda, ganyan bayileri bu süreç zarfında yarışseverleri bayi içerisine almayacak.
Yarışlar yeniden başladığında, kupon ve para alışverişi bayilerin kapılarında açılan pencereden yapılacak.
- 01.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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