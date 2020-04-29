At Yarışları için geri sayıma geçildi! Gözler Pakdemirli’de
Avrupa ülkelerinde At Yarışlarının yeniden başlayacağı tarihler arka arkaya gelmeye başlarken, bu doğrultuda Almanya’da 4 Mayıs, Fransa’da ise 11 Mayıs tarihinde yarışların başlayacağı kesinleşti.
Türkiye'de ise at yarışlarının başlaması ile ilgili kamuoyunda ciddi bir beklenti oluşmuş durumda… 'yarisdergisi.com'un haberine göre 29 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'ya çıkartma yapan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın'dan gelen ilk haberler son derece pozitif...
İlk olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığını ziyaret eden TJK heyetinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı, Türkiye Jokey Kulübünün yarışların yeniden başlaması ile ilgili olarak yaklaşık 10 gün önce hazırladığı projenin, bugün üzerinde yapılan küçük bir değişiklikle kabul gördüğü öğrenildi.
Heyetin bu olumlu hava ile Tarım ve Orman Bakanlığına gittiği öğrenilirken, bu gelişmelerden sonra atçılık camiasının gözü kulağı Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye çevrilmiş durumda...
Bilim Kurulundan alınan olumlu görüşün ardından Türkiye'de At yarışlarının başlaması Tarım Bakanının kararına kaldı...
- 29.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
At Yarışları için geri sayıma geçildi! Gözler Pakdemirli’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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