Japon jokey Satoshi Yonekura ülkemizde at biniyor

Kariyerinde bugüne kadar yaklaşık 1700 koşuda galibiyete ulaşan ve Nisan 2016-Mayıs 2018 arası Güney Kore'de de at binen Yonekura, bu süreçte Kore'de 90 birincilik elde ederken, G3 KNN Cup'ta da birinciliğe uzandı.

45 yaşındaki jokey Satoshi Yonekura, 25 Mayıs 2019 tarihinde Singapur'da düzenlenen Kranji Mile gününde G1 Singapore Guineas'de de at bindi.