Japon jokey Satoshi Yonekura ülkemizde at biniyor
Japonya’da Ulusal Yarışçılık Birliği (NAR) lisansı bulunan Japon jokey Satoshi Yonekura, 22 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek olan Handikap 16 koşuda CERENSEL isimli safkanla piste çıkacak.
Kariyerinde bugüne kadar yaklaşık 1700 koşuda galibiyete ulaşan ve Nisan 2016-Mayıs 2018 arası Güney Kore'de de at binen Yonekura, bu süreçte Kore'de 90 birincilik elde ederken, G3 KNN Cup'ta da birinciliğe uzandı.
45 yaşındaki jokey Satoshi Yonekura, 25 Mayıs 2019 tarihinde Singapur'da düzenlenen Kranji Mile gününde G1 Singapore Guineas'de de at bindi.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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