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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Japon jokey ülkemizde at biniyor

Japon jokey Satoshi Yonekura ülkemizde at biniyor

(NAR) lisansı bulunan Japon jokey , 22 Ocak Çarşamba günü İstanbul ’nda gerçekleştirilecek olan Handikap 16 koşuda CERENSEL isimli safkanla piste çıkacak.

Kariyerinde bugüne kadar yaklaşık 1700 koşuda galibiyete ulaşan ve Nisan 2016-Mayıs 2018 arası Güney Kore'de de at binen Yonekura, bu süreçte Kore'de 90 birincilik elde ederken, G3 KNN Cup'ta da birinciliğe uzandı.

45 yaşındaki jokey , 25 Mayıs 2019 tarihinde Singapur'da düzenlenen Kranji Mile gününde G1 Singapore Guineas'de de at bindi.

  1. 20.01.2020
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