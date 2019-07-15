Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz atları basına tanıtıldı
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Karacabey Pansiyon Harası, kapılarını basın mensuplarına açtı.
TJK'nin basın mensupları için düzenlediği geziye katılan çok sayıda gazeteciye, yetkililer at yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verdi.
Haranın en popüler İngiliz safkan aygırlarının tanıtıldığı gezide yeni doğan taylar ilgi gördü.
Karacabey Pansiyon Harası Müdürü Uğur Özaydın, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük at yetiştirme harasının Karacabey'de olduğunu söyledi.
Geleceğin şampiyon atlarını yetiştirdiklerini dile getiren Özaydın, "Burada görülen taylar, 3-4 ay sonra hipodromlara gidecekler. Orada 5-6 aylık hazırlığın ardından 2020 Nisan ayından itibaren koşulara başlayacaklar. Haramızda yıllık 300 civarında tay yetişmekte. Sahaya çok sayıda at yolladık, bunların içinde çok sayıda başarılı at oldu." dedi.
Özaydın, harada yetiştirilen bazı atların yarışlardaki başarısının yanı sıra aygır ve kısrak olarak da hizmet verdiğini ifade etti.
Gezi kapsamında safkan İngiliz atlarının yetiştirildiği ortamlar ve yetiştirilme yöntemleri konusunda bilgi verildi.
Safkan İngiliz taylarının bakım süreçleri görüntülendi, anneleriyle kaldıkları ahırlar gazetecilere gezdirildi.
- 15.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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