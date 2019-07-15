İtalyan basını transferi duyurdu! Beşiktaş... Son dakika haberleri | Riza Durmisi kimdir? - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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İtalyan basını transferi duyurdu! ... Son dakika haberleri | kimdir?

İtalyan basını transferi duyurdu! Beşiktaş... Son dakika haberleri | Riza Durmisi kimdir?

çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden birinin de olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio forması giyen sol bek oyuncusu için Beşiktaş ile birlikte Marsilya'nın transfer isteği olduğu kaydedildi. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

'ın Lazio forması giyen sol bek oyuncusu 'yi etmek istediği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Riza Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralam teklifi yaptı. Siyah beyazlıların 8 milyon euroluk satın alma bedeli konusunda ısrarcı davrandığı kaydedildi.

Öte yandan L'Equipe Gazetesi'nde yer alan habere göre Marsilya da Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Lazio'nun geçtiğimiz yıl 'ten 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Riza Durmisi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldığı için gönderilmesine sıcak bakıldığı vurgulandı.

RIZA DURMISI KİMDİR?

Arnavut kökenli Riza Durmisi, 8 Ocak 1994 tarihinde Danimarka'nın Ishoj kentinde dünyaya geldi. 6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi.

2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ekiplerinden Real Betis forması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.

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