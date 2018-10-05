Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi Cumhurbaşkanlığı Kupası, son gün sahibini bulacak.

Organizasyon kapsamında yarın saat 16.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ekim Pazar günü saat 12.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, saat 16.00'da ise Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları yapılacak.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Downing Street" isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç kazanmıştı.