Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Binicilikte sahibini buluyor

    Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

    Binicilikte Engel Atlama Yarışmaları, yarın başlayacak.

    Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi , son gün sahibini bulacak.

    Organizasyon kapsamında yarın saat 16.00'da ve , 7 Ekim Pazar günü saat 12.00'de Gençlik ve , saat 16.00'da ise Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları yapılacak.

    Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "" isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç kazanmıştı.

    1. 5.10.2018 11:35
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