Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, yarın başlayacak.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek özel unvan engel atlama yarışmalarının en prestijlisi Cumhurbaşkanlığı Kupası, son gün sahibini bulacak.
Organizasyon kapsamında yarın saat 16.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ekim Pazar günü saat 12.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, saat 16.00'da ise Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları yapılacak.
Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Downing Street" isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç kazanmıştı.
- 5.10.2018 11:35
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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