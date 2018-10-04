Ağrı'da at yarışları nefes kesti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'da at yarışları nefes kesti

    <a href="/index/agri?id=21dd5d06-2e0b-40c4-aed8-8480188e7ca4" class="" rel="tag">Ağrı</a>'da at yarışları nefes kesti

    'da, yetiştiricileri destekleme amacıyla düzenlenen geleneksel at yarışları, heyecan dolu anlara sahne oldu - Bir jokeyin yaralandığı yarışlarda, dereceye girenler kupalarını törenle aldı

    Valiliğince düzenlenen geleneksel at yarışları, yarışseverlere keyifli anlar yaşattı.

    Valiliği koordinesinde ve Orman Müdürlüğü tarafından Park alanında düzenlenen at yarışları programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

    ve Orman Müdürü Kenan Engin, programda yaptığı konuşmada, safkan Arap atı yetiştirenleri desteklemeyi, ata sporu olan yarışları sevdirmeyi ve yarışların bölgesel olarak düzenlenmesini amaçladıklarını belirterek, "İlimizde 30'a yakın safkan Arap atı olup bunlardan 10'u damızlık olarak kullanılmaktadır. Bu yıl 5 tay yetiştirilmiştir. 1950'li yıllardan beri mahalli olarak yapılan at yarışları önceleri Tutak ilçemizde, daha sonra merkez Küpkıran köyünde, 15 yıl merkez Anakaya köyünde düzenlenmiş, son 4 yıldır Ağrı Valiliği Park alanında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

    - İlk yarışta jokey yaralandı

    Konuşmaların ardından Gazi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve Şehitler Koşuları olmak üzere 4 kategorideki yarışlara geçildi.

    'nda başlama noktasında yerlerini alan atlardan "", yarışın ilk metrelerinde dengesini kaybederek jokeyi Dağıstan Polat'ı yere düşürdü.

    Yere düştükten sonra bilincini kaybeden Polat'a olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi ilk müdahaleyi pistte yaptı.

    Ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Polat, Ağrı Devlet Hastanesine götürüldü. Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    - Dereceye girenlere para ödülleri ve kupaları verildi

    Üç safkanın katıldığı 1600 metrelik pistte yapılan 'nda Veysel Şanlı'nın jokeyliğini yaptığı "Frenkbağı" birinci, jokey Mehmet Şahin'le "Taligül" ikinci oldu. "" ile yarışan jokey Polat ise düştüğü için mücadeleyi tamamlayamadı.

    1600 metrelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kupası'nda yarışan atlardan "Şekerli Ceylan" birinci, "Çaykara Rüzgarı" ikinci, "Sertboğaç" üçüncülüğü elde etti.

    2000 metrelik Valilik Kupası'nda ise "Gümüş Kuşak" birinciliği, "Berber İbo" ikinciliği, "Kara Mühür" üçüncülüğü kazandı.

    Büyük çekişmeye sahne olan 2000 metrelik Şehitler Kupası'nda da burun farkıyla "Pala Tumbul" birinciliği elde ederken, ikinciliği "Azra Zeynep", üçüncülüğü de "Hayalet Süvari" kazandı.

    Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve kupaları düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından verildi.

    Yarışmayı, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer, Yakup Ömeroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar izledi

    1. 4.10.2018 17:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da at yarışları nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN