Ağrı Valiliğince düzenlenen geleneksel at yarışları, yarışseverlere keyifli anlar yaşattı.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi TRT Park alanında düzenlenen at yarışları programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, programda yaptığı konuşmada, safkan Arap atı yetiştirenleri desteklemeyi, ata sporu olan yarışları sevdirmeyi ve yarışların bölgesel olarak düzenlenmesini amaçladıklarını belirterek, "İlimizde 30'a yakın safkan Arap atı olup bunlardan 10'u damızlık olarak kullanılmaktadır. Bu yıl 5 tay yetiştirilmiştir. 1950'li yıllardan beri mahalli olarak yapılan at yarışları önceleri Tutak ilçemizde, daha sonra merkez Küpkıran köyünde, 15 yıl merkez Anakaya köyünde düzenlenmiş, son 4 yıldır Ağrı Valiliği TRT Park alanında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

- İlk yarışta jokey yaralandı

Konuşmaların ardından Gazi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve 15 Temmuz Şehitler Koşuları olmak üzere 4 kategorideki yarışlara geçildi.

Gazi Koşusu'nda başlama noktasında yerlerini alan atlardan "Çimen Gülü", yarışın ilk metrelerinde dengesini kaybederek jokeyi Dağıstan Polat'ı yere düşürdü.

Yere düştükten sonra bilincini kaybeden Polat'a olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi ilk müdahaleyi pistte yaptı.

Ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Polat, Ağrı Devlet Hastanesine götürüldü. Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Dereceye girenlere para ödülleri ve kupaları verildi

Üç safkanın katıldığı 1600 metrelik pistte yapılan Gazi Koşusu'nda Veysel Şanlı'nın jokeyliğini yaptığı "Frenkbağı" birinci, jokey Mehmet Şahin'le "Taligül" ikinci oldu. "Çimen Gülü" ile yarışan jokey Polat ise düştüğü için mücadeleyi tamamlayamadı.

1600 metrelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kupası'nda yarışan atlardan "Şekerli Ceylan" birinci, "Çaykara Rüzgarı" ikinci, "Sertboğaç" üçüncülüğü elde etti.

2000 metrelik Valilik Kupası'nda ise "Gümüş Kuşak" birinciliği, "Berber İbo" ikinciliği, "Kara Mühür" üçüncülüğü kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan 2000 metrelik 15 Temmuz Şehitler Kupası'nda da burun farkıyla "Pala Tumbul" birinciliği elde ederken, ikinciliği "Azra Zeynep", üçüncülüğü de "Hayalet Süvari" kazandı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve kupaları düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmayı, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer, Yakup Ömeroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar izledi