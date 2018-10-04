Ağrı'da at yarışları nefes kesti
Ağrı'da, yetiştiricileri destekleme amacıyla düzenlenen geleneksel at yarışları, heyecan dolu anlara sahne oldu - Bir jokeyin yaralandığı yarışlarda, dereceye girenler kupalarını törenle aldı
Ağrı Valiliğince düzenlenen geleneksel at yarışları, yarışseverlere keyifli anlar yaşattı.
Ağrı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi TRT Park alanında düzenlenen at yarışları programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, programda yaptığı konuşmada, safkan Arap atı yetiştirenleri desteklemeyi, ata sporu olan yarışları sevdirmeyi ve yarışların bölgesel olarak düzenlenmesini amaçladıklarını belirterek, "İlimizde 30'a yakın safkan Arap atı olup bunlardan 10'u damızlık olarak kullanılmaktadır. Bu yıl 5 tay yetiştirilmiştir. 1950'li yıllardan beri mahalli olarak yapılan at yarışları önceleri Tutak ilçemizde, daha sonra merkez Küpkıran köyünde, 15 yıl merkez Anakaya köyünde düzenlenmiş, son 4 yıldır Ağrı Valiliği TRT Park alanında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
- İlk yarışta jokey yaralandı
Konuşmaların ardından Gazi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve 15 Temmuz Şehitler Koşuları olmak üzere 4 kategorideki yarışlara geçildi.
Gazi Koşusu'nda başlama noktasında yerlerini alan atlardan "Çimen Gülü", yarışın ilk metrelerinde dengesini kaybederek jokeyi Dağıstan Polat'ı yere düşürdü.
Yere düştükten sonra bilincini kaybeden Polat'a olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi ilk müdahaleyi pistte yaptı.
Ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Polat, Ağrı Devlet Hastanesine götürüldü. Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Dereceye girenlere para ödülleri ve kupaları verildi
Üç safkanın katıldığı 1600 metrelik pistte yapılan Gazi Koşusu'nda Veysel Şanlı'nın jokeyliğini yaptığı "Frenkbağı" birinci, jokey Mehmet Şahin'le "Taligül" ikinci oldu. "Çimen Gülü" ile yarışan jokey Polat ise düştüğü için mücadeleyi tamamlayamadı.
1600 metrelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kupası'nda yarışan atlardan "Şekerli Ceylan" birinci, "Çaykara Rüzgarı" ikinci, "Sertboğaç" üçüncülüğü elde etti.
2000 metrelik Valilik Kupası'nda ise "Gümüş Kuşak" birinciliği, "Berber İbo" ikinciliği, "Kara Mühür" üçüncülüğü kazandı.
Büyük çekişmeye sahne olan 2000 metrelik 15 Temmuz Şehitler Kupası'nda da burun farkıyla "Pala Tumbul" birinciliği elde ederken, ikinciliği "Azra Zeynep", üçüncülüğü de "Hayalet Süvari" kazandı.
Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve kupaları düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından verildi.
Yarışmayı, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer, Yakup Ömeroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar izledi
- 4.10.2018 17:26
-
F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
-
Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
-
Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Ağrı'da at yarışları nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.