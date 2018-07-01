92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı
At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı.
Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 21 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.29.67'lik derecesiyle "Hep Beraber" adlı safkan ilk sırada tamamladı.
İkinciliği 2.30.21'lik derecesiyle "Distant Shining" adlı tay, üçüncülüğü 2.30.29'luk derecesiyle "Mister Görkem" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.30.33'lük derecesiyle "Vancouver" isimli at elde etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da izledi.
Kazanan at, sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı
Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Hep Beraber", sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı.
Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.
Koşuda dereceye giren atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.
92. Gazi Koşusu'nu kazanan "Hep Beraber" adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman'a birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 lira verildi.
Jokey Ahmet Çelik tarihe geçti
Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey oldu.
89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı üst üste ilk sırada tamamlama rekorunu kırdı.
Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.
Yarışın ardından kısa bir açıklamada bulunan Ahmet Çelik, tarihe geçtiği için gururlu olduğunu söyledi.
- 1.7.2018 17:24
- Güncelleme: 1.7.2018 17:57
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
- Galatasaray Trezeguet'nin alternatifini belirledi: Belçika'lı Nacer Chadli
- Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
- Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye
- Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rennes'den: Ramy Bensebaini
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.