Binicilik camiasının acı kaybı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Binicilik camiasının acı kaybı

    Binicilik camiasının acı kaybı

    Türkiye Binicilik Federasyonunun eski asbaşkanı emekli süvari albay Önder Önce, hayatını kaybetti.

    Başkent Binicilik Kulübünde ikinci başkanlık görevini de sürdüren Önce, bir süredir ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu.

    yayımlanan taziye mesajında, Önce'nin cenazesinin, Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:18
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