Binicilik camiasının acı kaybı
Türkiye Binicilik Federasyonunun eski asbaşkanı emekli süvari albay Önder Önce, hayatını kaybetti.
Başkent Binicilik Kulübünde ikinci başkanlık görevini de sürdüren Önce, bir süredir ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Önce'nin cenazesinin, Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:18
-
Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
-
Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 6
Yorum
KAYSERİLİ FENER HER AN 6 YİYEBİLİR O POTANSİYEL VAR.
-
Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 1
Yorum
3.SINIF. VOLKAN ÖNCE KENDİNİ TOPARLASIN BU ADAM ASLAAAA LİDERRRRR DEĞİLLLLL.
Binicilik camiasının acı kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.