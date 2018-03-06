4. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    4. Koşusu 'da yapıldı

    4. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı

    Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için düzenlenen 4. Koşusu, 'da yapıldı.

    anısına Yeşiloba Hipodromu'nda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen gerçekleştirilen yarışı, 'ye ait "Padrino" isimli at kazandı.

    Jokeyliğini Mücahit Bayır'ın yaptığı "Padrino", 1.14.13'lük derecesiyle birinci olurken, onu 1.14.69'luk zamanıyla Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Spartacus" ve 1.15.06'lık derecesiyle Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki "Runner Bull" takip etti.

    Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşleri Beste ve Barış Ali de izledi.

    Yarışın ardından düzenlenen törende TJK Başkanı , at sahibi Başak Milli'nin temsilcisi Halid Milli'ye kupasını verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı de Özgecan Aslan'ın babası 'a günün anısına kupa takdim etti.

    Tören sırasında anne 'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    Songül Aslan: "Kadına yönelik şiddet son bulsun"

    Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

    Aslan, kötülüğü yok etmenin yolunun iyilerin ve iyiliğin artmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Ülkenin geleceğini kurmak istiyorsak, kadınlarımızı hem okutmalıyız, hem de korumalıyız." dedi.

    Anne Songül Aslan da kızının yaşadıklarını haketmediğini dile getirerek "Bir şey söyleyemiyorum artık. Kadına yönelik şiddet son bulsun. Tüm yetkililere sesleniyorum. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip, evine gitmek istemesiydi. Diğer kızıma her dakika, 'Nerede kaldın, ne zaman geleceksin?' sorularıyla, telefonelimden düşmüyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü her an aklımda." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN