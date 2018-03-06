4. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için düzenlenen 4. Özgecan Aslan Koşusu, Adana'da yapıldı.
Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen gerçekleştirilen yarışı, Başak Milli'ye ait "Padrino" isimli at kazandı.
Jokeyliğini Mücahit Bayır'ın yaptığı "Padrino", 1.14.13'lük derecesiyle birinci olurken, onu 1.14.69'luk zamanıyla Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Spartacus" ve 1.15.06'lık derecesiyle Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki "Runner Bull" takip etti.
Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşleri Beste ve Barış Ali de izledi.
Yarışın ardından düzenlenen törende TJK Başkanı Serdal Adalı, at sahibi Başak Milli'nin temsilcisi Halid Milli'ye kupasını verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'a günün anısına kupa takdim etti.
Tören sırasında anne Songül Aslan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Songül Aslan: "Kadına yönelik şiddet son bulsun"
Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Aslan, kötülüğü yok etmenin yolunun iyilerin ve iyiliğin artmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Ülkenin geleceğini kurmak istiyorsak, kadınlarımızı hem okutmalıyız, hem de korumalıyız." dedi.
Anne Songül Aslan da kızının yaşadıklarını haketmediğini dile getirerek "Bir şey söyleyemiyorum artık. Kadına yönelik şiddet son bulsun. Tüm yetkililere sesleniyorum. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip, evine gitmek istemesiydi. Diğer kızıma her dakika, 'Nerede kaldın, ne zaman geleceksin?' sorularıyla, telefonelimden düşmüyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü her an aklımda." ifadelerini kullandı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:48
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Toplam 9
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FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
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aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Toplam 2
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aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
4. Özgecan Aslan Koşusu Adana'da yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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