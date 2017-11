Atların peşinde 37 yılda 4 kıta dolaştı

Omari hukukçu bir aileden geldiğini, 13 yaşındayken annesinin ısrarıyla başladığı biniciliğin zaman içinde mesleği olduğunu söyledi. Spor akademisi mezunu olduğunu ve 37 yıldır profesyonel binicilik eğitimi verdiğini anlatan Omari, uluslararası yarışmalarda da hakem olarak görev yaptığını belirtti.

Mesleği gereği Almanya, Hollanda, Yunanistan, ABD, Mısır, Cezayir, Ürdün, Katar, Suriye'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede, 4 kıtada görev yaptığını söyleyen 51 yaşındaki Bulgar binicilik hakemi, ömrünü adeta atlara adadığını ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübünde 5 yıl önce göreve başladığına işaret eden Omari, "Atları sevmeyen ve atlarla iletişim kuramayanlar binicilik sporunu yapamaz. Binicilik çok farklı ve sıra dışı bir spor. Binicilik yapabilmek ve başarılı olmak için at psikolojisini ve fizyolojinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Onlarla duygusal anlamda bir bağ kurulması gerekiyor. At ile binici arasında bir iletişim olması gerekiyor. Ben eğitim verdiğim insanlara bu iletişimin nasıl doğru kurulacağını öğretiyorum." dedi.

"BEŞ YIL İÇİNDE LİSANSLI 44 PROFESYONEL BİNİCİ YETİŞTİRDİM"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübüne her ay bin kişinin üzerinde insanın atlara bindiğini belirten Omari, "Onlara at sevgisini ve biniciliğin ne demek olduğunu anlatıyorum. Gelenlerin bazıları profesyonel binicilik eğitimi alıyor, kimileri ise sportif olarak eğitim alıyor. Ben, atlarla doğru iletişimin nasıl kurulduğunu insanlara öğretiyorum. Beş yıl içinde lisanslı 44 profesyonel binici yetiştirdim." diye konuştu.

Bir kadın olarak binicilik eğitimi vermesinin ilgiyle karşılandığını belirten Omari, şunları kaydetti:

''Bu camiada beni bir meslektaş olarak gören, benimle çalışan tüm at sahipleri, antrenörler ve seyislere teşekkür ediyorum. Mesleğimde başarılı olmak, emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Bir kadın için çok zor ve yorucu bir meslek olmasına rağmen at sevgisi bunun üstesinden geliyor. Çünkü bir canlıyla spor yapıyorsunuz. Attan düşebiliyor ve çeşitli kazalar geçirebiliyoruz. Ben de çeşitli kazalar geçirdim ama bunları bile at sevgisiyle unuttum. Zaten sevgi olmayınca eğitim de olmuyor. Bu bilinç sporcularda olunca başarı geliyor.''