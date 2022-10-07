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SAÇ EKİM UZMANI NİHAT TÜNEY SPOR YAPMANIN SAÇ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Saç ekim Uzmanı Nihat Tüney; Spor, sağlıklı ve güzel saçlar için en önemli bileşenlerden biridir. Eğer saçlarınız için doğru şeyleri yapıyorsanız; sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor, doğal ürünler kullanıyorsanız ve de altta yatan herhangi bir sağlık probleminiz yoksa saçlarınız da sağlıklı olacaktır.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 17:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:49
SAÇ EKİM UZMANI NİHAT TÜNEY SPOR YAPMANIN SAÇ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Tüm bunlara rağmen yine de saçlarınız dökülüyorsa, belki de egzersiz yapmanız gerekiyor olabilir!
Günümüz yoğun yaşam koşulları düşünüldüğünde, sağlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın zor ve zaman alıcı olduğunu biliyoruz.
Ancak, egzersiz yapmak, acı vermek zorunda değildir; belki de günlük hayatınızda birkaç değişiklik yaparak bunu başarabilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken şey; yapmaktan keyif alacağınız bir egzersiz seçeneği bulmaktır.

SPOR YAPMAK SAÇ SAĞLIĞINIZI NASIL İYİLEŞTİRİYOR

Nihat Tüney; Egzersiz yapmak, kafa derisi ve saç köklerindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu, sağlıklı kan dolaşımı ile, besinlerin saç köklerine olan tedariği de kolaylaşır.
Ayrıca derinizi sağlıklı tutarak gözeneklerin tıkanmasını önler. Böylece saçların uzamasını destekleyerek saç dökülmelerini de kontrol altına almış olursunuz.
Yorucu egzersizler saç dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri saçlarının dökülmesidir.
Genetik sebeplere bağlı olmayan, yorucu spora dayalı egzersizlerden kaynaklanan saç dökülmesi çoğu zaman geçicidir.
Stres kaynağı (yorucu spor) ortadan kalktığında saçlar eski görünümüne kavuşur.
Düzenli ve dengeli yapılan egzersiz ise sağlığımız için yapabileceğimiz, beslenme gibi büyük oranda kontrolümüzde olan en önemli değişkenlerden biridir.
Düzenli yapılan egzersizin saçları güçlendirdiği bilinmektedir. Egzersiz, saç derisinin kan dolaşımını yükseltir, böylece kıl kökleri daha güçlü hale gelir. Daha güçlü hale gelen kıl kökleri ise saç dökülmesini engeller.

Aşırı egzersiz ise vücuttaki östrojen seviyesini azaltarak vücudun daha fazla DHT hormonu salgılamasına neden olur.
DHT hormonu her ne kadar erkeklik hormonu olsa da bu hormonun fazla salgılanması saç dökülmesinin en büyük nedenidir.
Diğer taraftan aşırı egzersiz anemiye neden olabilir ve bu durum da saç dökülmesine neden olur.
Son olarak terleme sonucu açığa çıkan tuzun saçlı deride kalması ve yüzme havuzlarındaki hijyeni sağlamak için kullanılan yüksek orandaki klor saç dökülmesine etki eden nedenler arasındadır.
Spor yaptığınızda, vücuttaki mutluluk hormonu, serotonin seviyeleri yükselir.

TÜNEY;Mutluluk hormonu seviyelerinin yükselmesi, vücudunuzun stres ile mücadele etmesini de kolaylaştırır.
Düzenli bir spor programına sahip olmak, saçların sağlıklı uzamasını destekler ve daha parlak saçlara sahip olmanızı sağlar.
Egzersizin faydaları, yalnızca saçlarla sınırlı değildir. Bedenen de daha mutlu ve daha sağlıklı hissetmenizi sağlar. Peki ya spor yapmadığınız zaman ne olur?
Spor yapmamak ama sağlıklı beslenmek; saçlarınıza masaj yağı sürüp masaj yapmadan bırakmak gibidir ve çok faydası yoktur.
Bu nedenle, sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor olsanız bile, saçlarınız için yeterli olmayabilir ve sonuç, cansız görünen bir cilt ve saç olabilir.

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