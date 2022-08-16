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Yasemin Can 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Yasemin Can, 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Can böylelikle şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:34
Yasemin Can 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı

Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can, 10 bin metrede 2016 Amsterdam'dan sonra bir kez daha şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi. Yasemin, finişte elde ettiği 30:32.57'lik derecesiyle kariyerinin en iyi ikinci koşusunu yaparken, en yakın rakibine yaklaşık 10 saniye fark yaparak altın madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz hafta Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nda hem 5 bin, hem de 10 bin metreyi kazanarak oyunlarda bu dubleyi gerçekleştiren ilk sporcu olan Can, Münih'te elde ettiği zaferle de bir başka büyük başarıya imza atmış oldu. Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 18 Ağustos akşamı 5 bin metre finalinde de madalya arayacak.

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