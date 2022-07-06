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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:26
Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Kırmızı-siyahlı futbolcular, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirerek günü çift antrenmanla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.

MATTEO RICCI VE FATİH KURNAZ İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTI

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni transferleri Roma altyapısından yetişen ve geçen sezon İtalya 2. Ligi (Seri B) takımlarından Frosinone'de futbol oynayan 28 yaşındaki Orta Saha oyuncusu Matteo Ricci ve Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz, sağlık kontrollerinin ardından Topuk Yaylası kampına katıldı.

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