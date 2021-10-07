Spor haberi: İstanbul Maratonu heyecanı! Elitler listesi şekillendi

7 Kasım'da yapılacak olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu'na geri sayım sürüyor. Hazırlıkların son aşamada olduğu yarışta elitler listesi de şekillendi. Dev yarışta İstanbul Maratonu'nun parkur rekortmeni olan 25 yaşındaki Kenyalı atlet Daniel Kibet ile birlikte, kariyerinde 2:05:25'i bulunan Bazu Worku, eski Olimpiyat sekizincisi Solomon Mutai, Etiyopyalı Chele Dechasa gibi isimler yarışacak.

Kadınlarda ise 2:27'nin altında derecesi bulunan Mamitu Daska (2:21:59) ve Jackline Chepngeno'nun (2:24:38) da aralarında olduğu beş atlet listede yer alıyor.

Yarışmada elitler kategorisinde yarışacak Türk atletler için son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu İstanbul Maratonu'nda diğer kategorilere olan kayıtlar da devam ediyor.

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride ilk üçte yer alan atletler sırasıyla 35 bin, 20 bin ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.



