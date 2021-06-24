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15 yıldır koşuyor!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve katıldığı birçok yarışmada dereceler elde eden 59 yaşındaki Cemal Keçeci, her sabah 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak giderek gençlere örnek olmaya çalışıyor.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
15 yıldır koşuyor!
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve katıldığı birçok yarışmada dereceler elde eden 59 yaşındaki Cemal Keçeci, her sabah 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak giderek gençlere örnek olmaya çalışıyor. 15 yıldır işinden evine, evinden işine koşan Keçeci "Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor" diyor.
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