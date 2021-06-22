Haberler Atletizm Usain Bolt'tan ikiz bebeklerine ilginç isim!

Usain Bolt'tan ikiz bebeklerine ilginç isim!

Atletizmde kırdığı rekorlarla ünlenen Usain Bolt, ikiz çocukları olduğunu duyurdu. Bolt, oğullarının adlarının Thunder ve Saint Leo koyduğunu belirtti. St. Leo Bolt'un isimleri. Thunder ise gök gürültüsü anlamına geliyor.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:38
Usain Bolt'tan ikiz bebeklerine ilginç isim!

Geçen yıl mayıs ayında 'Olympia Lightning' adını verdiği bir kızı olan Bolt'un açıklaması, dün kutlanan Babalar Günü'nde geldi. Bolt, Instagram hesabı aracaılığıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Çocuklarının annesi Kasi Bennett ve üç çocuğuyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Bennett de bebeklerle bir kare fotoğrafını paylaşarak Bolt için, "Bizim miniklerin mükemmel babası" yazdı.

Bolt ve Bennett'in ikizlerinin isimlerine gelince, St. Leo Bolt'un isimleri. Thunder ise gök gürültüsü anlamına geliyor. 2017'de atletizmden emekli olan 'dünyanın en hızlı adamı' sonrasında profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam etti. 2019'da profesyonel sporu bıraktı.

SON DAKİKA