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Son dakika spor haberi: 'de düzenlenen maratonda 21 sporcu hipotermi nedeniyle öldü

Son dakika spor haberleri... 'de tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. eyaletinde güneşli havada başlayan maraton koşusu sırasında birden etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtınada en az 21 sporcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:50
Son dakika spor haberi: Çin'de düzenlenen maratonda 21 sporcu hipotermi nedeniyle öldü

'in eyaletindeki kentinde 100 kilometrelik dağ maratonunun yapıldığı 'de şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu Yarışmacılar hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle rahatsızlanırken, bazı yarışmacıların kayıp olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından yarışma durduruldu ve bölgeleye ekipler gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarına bin 200'den fazla kişi katıldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 21 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Yarışmaya katılan diğer 151 kişinin ise kurtarıldığı, hafif yaralanan 8 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Baiyin Belediye Başkanı Zhang Xuchen, düzenlediği basın toplantısında hava koşullarındaki ani değişiklik nedeniyle olayın yaşandığını ve eyaletin olayı araştırmak için özel bir ekip kurduğunu söyledi. Dağ maratonuna toplam 172 kişinin katıldığı öğrenildi.

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