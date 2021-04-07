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Son dakika spor haberleri: forması giyen milli atlet corona virüsüne yakalandı

forması giyen milli atlet 'un 1 yaşındaki yeğeninden corona virüsü bulaşmasının ardından pistlerden uzak kaldı. 5 gündür karantina da olan Malkoç'un durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:27
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe forması giyen milli atlet Melike Malkoç corona virüsüne yakalandı

'nün milli atleti , korona virüs şoku yaşadı. Milli atlet, geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki yeğenini ziyaret esnasında corona virüsü bulaştı. Ardından test yaptıran milli atletin test sonucunun pozitif olmasının ardından evinde izole ederek karantinaya alındı. 5 gündür karantina da olan Malkoç'un durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan milli atletin corona virüsne yakalanmasının ardından antrenörü ve beraber antrenman yaptığı arkadaşlarının da testten geçtiği öğrenildi. Diğer yandan yapılan testler sonucunda antrenör Utku Duman ve arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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