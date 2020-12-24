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rekoru derecesini yükseltti!

Ataköy’de 2020‘nin son yarışması olan Rekor Deneme Yarışları’nda , üç adım atlamada kendine ait olan 13.44’lük U23 Kadınlar Salon rekorunu 13.56’ya yükseltti.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:31
Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru derecesini yükseltti!

Hedeflerinin olimpiyat kotası alabilmek olduğunu belirten 'ın antrenörü , "Tuğba kendisine ait olan 13.44'lük rekorunu 13.56'ya yükseltti. Olimpiyat kotası hedeflediğimiz için bu deneme yarışları neyi doğru neyi eksik yaptığımızı görmek adına iyi oluyor. Biz Tuğba'nın derecesinin ocak-şubat gibi 14 metrelere geleceğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Önümüzde birkaç uluslararası organizasyon var, hedeflerimize doğru ilerliyoruz" dedi.

Antrenör Cahit Yüksel, pandemi döneminin etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını belirterek, "Federasyonumuz bize kamp olanakları sağladı. Pandemi bizi aslında çok etkilemedi. Bu süreci kampta geçirdik, hala da geçiriyoruz. Geçen ay 'da kamptaydık, bu hafta 'da kamptayız. İzole olduk. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sporcularımıza dinlenme olanağı sağladı. Antrenmanlara, hedeflere ulaşmak için sıkı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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