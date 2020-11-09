Maratona Kenya damgası

42. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Benard Sang, kadınlarda aynı ülkeden Diana Kipyogei kazandı
Atletizm HaberleriGiriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:23Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
DÜNYANIN kıtalararası koşulan tek yarışı N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez yapıldı. Koronavirüs nedeniyle 42 km'lik yarışta sporcular iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise yine Kenya'dan Diana Chemtai Kipyogei birinci bitirdi. Erkeklerde Yavuz Ağralı, kadınlarda Tubay Erdal, Türklerde ilk sırada geldi.