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Maratona Kenya damgası

42. ’nu erkeklerde Kenyalı Benard Sang, kadınlarda aynı ülkeden Diana Kipyogei kazandı

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Maratona Kenya damgası
DÜNYANIN kıtalararası koşulan tek yarışı N Kolay 42. kez yapıldı. Koronavirüs nedeniyle 42 km'lik yarışta sporcular iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise yine Kenya'dan Diana Chemtai Kipyogei birinci bitirdi. Erkeklerde Yavuz Ağralı, kadınlarda Tubay Erdal, Türklerde ilk sırada geldi.
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