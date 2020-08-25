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25 Ağustos 2020, Salı
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Bolt Covid’e yakalandı

Bolt Covid’e yakalandı

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter , yeni tip corona virüsüne (Covid- 19) yakalandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter , yeni tip corona virüsüne (Covid- 19) yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, cumartesi günü yaptırdığı yeni tip corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.

  1. 25.8.2020
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