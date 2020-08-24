3 milli atlet corona virüsüne yakalandı
Türkiye Atletizm Federasyonu, 3 milli atlet ve bir federasyon personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu kişilerin karantinaya alındıkları ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu, 3 milli atlet ve bir federasyon personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Covid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.
- 24.08.2020
- Selanik'te dostluk rüzgarları... PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe jest!
- Massimo Moratti açıkladı! "Inter Messi'ye teklif yaptı"
- Fenerbahçe'de corona virüsü kabusu sürüyor! Bir vaka daha...
- Galatasaray'dan yılın hamlesi! Barça'lı yıldız...
- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3 milli atlet corona virüsüne yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.