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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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3 corona virüsüne yakalandı

3 milli atlet corona virüsüne yakalandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 3 ve bir federasyon personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu kişilerin karantinaya alındıkları ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 3 ve bir federasyon personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Covid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

  1. 24.08.2020
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