3 milli atlet corona virüsüne yakalandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 3 milli atlet ve bir federasyon personelinin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Covid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.