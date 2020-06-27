Rekortmen sporcu Kamworor trafik kazası geçirdi!
Kenyalı dünyaca ünlü maratoncu Geoffrey Kamworor trafik kazası geçirdi. Kaval kemiği kırılan 27 yaşındaki sporcuya motosiklet çarptığı bildirildi.
Kenyalı dünya rekortmeni maratoncu Geoffrey Kamworor'un, geçirdiği trafik kazasının ardından kaval kemiği kırıldı.
Kenya basınında yer alan haberlerde, günlük antrenmanını yaptığı sırada hızını kontrol edemeyen motosiklet sürücüsünün arkadan çarptığı 27 yaşındaki sporcunun, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaval kemiği kırılan ve kafatasında ufak çaplı çatlaklar oluşan Kamwaror'un tedavisine devam edildiği ve kısa süre içinde taburcu olmasının beklendiği aktarıldı.
New York Maratonu'nu 2017 ve 2019'da kazanan Geoffrey Kamworor, geçen yıl katıldığı Kopenhag Yarı Maratonu'nu 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak bu kategoride dünya rekoru kırmıştı.
- 27.06.2020
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