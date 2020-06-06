Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor

Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor

Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor

(), (Covid-19) salgını sonrası durdurulan atletizm faaliyetlerinin temmuz ayından itibaren yeniden başlatılacağını duyurdu.

(), Mart ayından itibaren yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan atletizm takvimindeki faaliyetlerin yapılan değerlendirme sonrasında temmuz ayı itibariyle yeniden başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TAF Teknik Kurulu'nun yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında pandemi sürecinde revize edilen 2020 yaz takvimi belli oldu.

Buna göre, 18 Temmuz'da olimpik deneme yarışmalarıyla başlayacak olan yaz sezonu eylül ayına kadar sürecek. Özel yol koşuları, gerekli taahhütlerin tamamlanmasıyla birlikte takvime işlenecek.

TAF Teknik Kurulu, mücadelenin sürdüğü salgında beklenmedik bir gelişme olursa, takvimin revize edilme seçeneğinin masada olduğunu da açıkladı.

Öte yandan 15 Temmuz'da Türkiye genelinde "15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitleri Anma Koşusu" organize edileceği de takvimde yer aldı.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 10:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA