Tarih belli oldu! Atletizmde faaliyetler yeniden başlıyor
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası durdurulan atletizm faaliyetlerinin temmuz ayından itibaren yeniden başlatılacağını duyurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Mart ayından itibaren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan atletizm takvimindeki faaliyetlerin yapılan değerlendirme sonrasında temmuz ayı itibariyle yeniden başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TAF Teknik Kurulu'nun yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında pandemi sürecinde revize edilen 2020 yaz takvimi belli oldu.
Buna göre, 18 Temmuz'da olimpik deneme yarışmalarıyla başlayacak olan yaz sezonu eylül ayına kadar sürecek. Özel yol koşuları, gerekli taahhütlerin tamamlanmasıyla birlikte takvime işlenecek.
TAF Teknik Kurulu, mücadelenin sürdüğü salgında beklenmedik bir gelişme olursa, takvimin revize edilme seçeneğinin masada olduğunu da açıkladı.
Öte yandan 15 Temmuz'da Türkiye genelinde "15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitleri Anma Koşusu" organize edileceği de takvimde yer aldı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 10:44
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