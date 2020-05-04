Alica Schmidt pistlere dönüşünü Instagram'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir? - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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pistlere dönüşünü 'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir?

Alica Schmidt pistlere dönüşünü Instagram'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir?

Dünyaca ünlü kadın atlet pistlere döndüğünü hesabından açıkladı! Çıkan hebrlerin ardından birçok kişi Alica Schmidt hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Alica Schmidt kimdir?

Dünyaca ünlü atlet 2018 yılında 'Busted Covarege' tarafından 'dünyanın en çekici atleti' seçilmişti. Alica Schmidt, meslektaşlarına göre daha fazla hayranı ve takipçisi olan bir atlet. Sosyal medyada 700 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Schmidt'in Instagram'dan açıkladığı corona virüs sonrası pistlere dönme kararı sevinçle karşılandı.

ALICA SCHMIDT KİMDİR?

doğumlu olan 21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı 'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ertelenenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, yaptığı hazırlıkların yanında sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Alman atlet Alica Schmidt, pistlere döndüğünü Instagram hesabından bizzat açıkladı. Corona virüs nedeniyle herkes gibi ara veren Schmidt, normal şartlarda Tokyo 2020'ye hazırlanıyordu. Olimpiyatların ertelenmesiyle planları değişen 21 yaşındaki atlet, hazırlıklarına devam edecek.

  1. 04.05.2020
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