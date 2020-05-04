Alica Schmidt pistlere dönüşünü Instagram'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir?
Dünyaca ünlü kadın atlet Alica Schmidt pistlere döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı! Çıkan hebrlerin ardından birçok kişi Alica Schmidt hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Alica Schmidt kimdir?
Dünyaca ünlü atlet Alica Schmidt 2018 yılında 'Busted Covarege' tarafından 'dünyanın en çekici atleti' seçilmişti. Alica Schmidt, meslektaşlarına göre daha fazla hayranı ve takipçisi olan bir atlet. Sosyal medyada 700 bini aşkın Instagram takipçisi bulunuyor. Schmidt'in Instagram'dan açıkladığı corona virüs sonrası pistlere dönme kararı sevinçle karşılandı.
ALICA SCHMIDT KİMDİR?
Almanya doğumlu olan 21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ertelenenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, yaptığı hazırlıkların yanında sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Alman atlet Alica Schmidt, pistlere döndüğünü Instagram hesabından bizzat açıkladı. Corona virüs nedeniyle herkes gibi ara veren Schmidt, normal şartlarda Tokyo 2020'ye hazırlanıyordu. Olimpiyatların ertelenmesiyle planları değişen 21 yaşındaki atlet, hazırlıklarına devam edecek.
- 04.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alica Schmidt pistlere dönüşünü Instagram'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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