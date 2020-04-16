Kayserili atletizm sporcuları antrenmanlara evde devam etti.
Corona virüsü nedeniyle spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından Kayserili atletizm sporcuları karantina günlerinde çalışmalarına evde devam etti.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kalan sporcuların antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' sloganı ile paylaşılan görüntülerde sporcuların formlarını tutmak için günlük olarak yaptığı antrenmanlardan kesitlere yer verildi.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserili atletizm sporcuları antrenmanlara evde devam etti. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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