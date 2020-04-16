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16 Nisan 2020, Perşembe
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Kayserili atletizm sporcuları antrenmanlara evde devam etti.

Kayserili atletizm sporcuları antrenmanlara evde devam etti.

Corona virüsü nedeniyle spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından Kayserili atletizm sporcuları karantina günlerinde çalışmalarına evde devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kalan sporcuların antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' sloganı ile paylaşılan görüntülerde sporcuların formlarını tutmak için günlük olarak yaptığı antrenmanlardan kesitlere yer verildi.

  1. 16.04.2020
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