Londra Maratonu şampiyonu Wanjiru'ya geçici men cezası - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Maratonu şampiyonu Wanjiru'ya geçici men cezası

Londra Maratonu şampiyonu Wanjiru'ya geçici men cezası

2017 yılında 'nin başkenti 'da organize edilen maraton yarışında birinci olan Kenyalı atlet Daniel Wanjidur, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak men cezasına çarptırıldı.

2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki atletin testlerinin pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı ve takip edilmeye devam edileceği belirtildi.

Wanjiru'nun men süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kenyalı atlet, "Biyolojik pasaport bulguları beni şaşırtıyor ve dehşete düşürüyor. Şu anda doping yapan bir günahkar olarak görüldüğümün farkındayım ama öyle değilim" ifadelerini kullandı.

2016 Amsterdam Maratonu'nda da birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.

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  1. 15.04.2020
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