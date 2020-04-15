Londra Maratonu şampiyonu Wanjiru'ya geçici men cezası
2017 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen maraton yarışında birinci olan Kenyalı atlet Daniel Wanjidur, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak men cezasına çarptırıldı.
2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki atletin testlerinin pozitif çıkmamasına rağmen biyolojik pasaportunda şüpheli bulgulara rastlandığı ve takip edilmeye devam edileceği belirtildi.
Wanjiru'nun men süresiyle ilgili bilgi verilmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kenyalı atlet, "Biyolojik pasaport bulguları beni şaşırtıyor ve dehşete düşürüyor. Şu anda doping yapan bir günahkar olarak görüldüğümün farkındayım ama öyle değilim" ifadelerini kullandı.
2016 Amsterdam Maratonu'nda da birincilik yaşayan Wanjiru, geçen yıl Londra Maratonu'nu 11. sırada bitirmişti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Londra Maratonu şampiyonu Wanjiru'ya geçici men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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