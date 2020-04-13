Usain Bolt'tan ilginç 'sosyal mesafe' paylaşımı!

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan ve büyük önem taşıyan 'sosyal mesafe' kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.

Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın fotofiniş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi. Bolt'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, corona virüsüyle mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.