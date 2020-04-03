Milli atletler Ağrı’da ev karantinasında
Kenya kampından dönen milli atletler, Ağrı’da 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda bulunan milli atletler "Evde kal" çağrısında bulundu.
Milli atlet Özlem Kaya, ev karantinasında olduklarını belirterek, "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun vermiş olduğu imkanlarla olimpiyatlara hazırlanmak için kampımızı Kenya'da devam ettiriyorduk. Koronavirüsün yayılmasından dolayı federasyonumuz tarafından ülkemize getirildik. Şu an da karantina sürecini evlerimizde geçiriyoruz" dedi.
Milli atlet Sevilay Eytemiş ise "Biz sporumuzu evde yapıyoruz. Sizler de sporunuzu evlerde yapabilirsiniz" mesajı verdi.
- 03.04.2020
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
- Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milli atletler Ağrı’da ev karantinasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.