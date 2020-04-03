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03 Nisan 2020, Cuma
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Milli atletler ’da ev karantinasında

Milli atletler Ağrı’da ev karantinasında

Kenya kampından dönen milli atletler, ’da 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda bulunan milli atletler "Evde kal" çağrısında bulundu.

Özlem Kaya, ev karantinasında olduklarını belirterek, "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun vermiş olduğu imkanlarla olimpiyatlara hazırlanmak için kampımızı Kenya'da devam ettiriyorduk. Koronavirüsün yayılmasından dolayı federasyonumuz tarafından ülkemize getirildik. Şu an da karantina sürecini evlerimizde geçiriyoruz" dedi.

Milli atlet Sevilay Eytemiş ise "Biz sporumuzu evde yapıyoruz. Sizler de sporunuzu evlerde yapabilirsiniz" mesajı verdi.

  1. 03.04.2020
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