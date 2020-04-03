Milli atletler Ağrı’da ev karantinasında

Milli atlet Özlem Kaya, ev karantinasında olduklarını belirterek, "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun vermiş olduğu imkanlarla olimpiyatlara hazırlanmak için kampımızı Kenya'da devam ettiriyorduk. Koronavirüsün yayılmasından dolayı federasyonumuz tarafından ülkemize getirildik. Şu an da karantina sürecini evlerimizde geçiriyoruz" dedi.

Milli atlet Sevilay Eytemiş ise "Biz sporumuzu evde yapıyoruz. Sizler de sporunuzu evlerde yapabilirsiniz" mesajı verdi.