Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI İZLE - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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açılıyor |

Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI İZLE

Yenileme çalışmaları sona eren bugün faaliyete giriyor. Açılışta Başkan da açıklamalarda bulunuyor. 7/24 hizmet verecek olan tesisin açılışının canlı yayını fotomac.com.tr'de...

Herkesin merakla beklediği , Başkan 'ın katılımıyla açılıyor. Muhteşem açılışta Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan: Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.

Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek.

Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 16:53
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