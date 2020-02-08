Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI
Yenileme çalışmaları sona eren Burhan Felek Atletizm Stadı bugün faaliyete giriyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 7/24 hizmet verecek olan tesisin açılışın canlı yayını fotomac.com.tr'de...
- 08.02.2020
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