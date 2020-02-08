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08 Şubat 2020, Cumartesi
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açılıyor | CANLI

Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI

Yenileme çalışmaları sona eren bugün faaliyete giriyor. Açılışa Cumhurbaşkanı da katıldı. 7/24 hizmet verecek olan tesisin açılışın canlı yayını fotomac.com.tr'de...

ASpor CANLI YAYIN

  1. 08.02.2020
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