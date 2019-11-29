Muhammed Farah Tokyo 2020'ye katılmak için pistlere çıkacak

2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen ve son dönemde hakkında doping iddialarıyla gündeme gelen Farah, yeniden üst düzeyde yarışlara katılacak.

Sosyal paylaşım sitesi Youtube hesabından video yayınlayan Salah, "Gelecek yıl, pistlere yeniden döneceğim ve Tokyo 2020'de 10 bin metre finallerine katılmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Geçen yıl katıldığı maratonlardan Chicago'da birincilik, Londra'da üçüncülük elde ettiğini hatırlatan 36 yaşındaki sporcu, "Hala hızımı kaybetmediğimi düşünüyorum. Yeniden çok çalışarak neler yapabileceğimi göreceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Büyük Britanya tarihinin en başarılı maratoncusu olan ve şövalye unvanıyla onurlandırılan Farah, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Büyük Britanyalı atletin, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği eski antrenörü Alberto Salazar ise ekim ayının başında doping ihlali nedeniyle spordan 4 yıl men cezası almıştı. Bu olayın ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Salazar'ın çalıştırdığı sporcular hakkında soruşturma açılması için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) çağrıda bulunmuştu.