Guliyev yarı finalde
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede 20.27’lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dün piste çıkan son Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atletimiz Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. Eleme serisinde koşan gururumuz Guliyev yarışı 20.27'lik derecesiyle ikinci sırada tamamladı. İngiliz atlet Adam Gamili koşuyu 20.06 ile birinci sırada bitirirken, Hollandalı Taymir Burnet, 20.37'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Guliyev, yarın 20.50'de yarı finalde sahne alacak.
COPELLO FİNAL KOŞACAK
Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki bir diğer temsilcimiz Yasmani Copello da bugün finalde madalya için piste çıkacak. 400 metre engellide üst üste üçüncü kez finale çıkacak olan Copello'nun koşusu TSİ 22.40'ta başlayacak. Copello'nun rakipleri şöyle: K.Warholm (Norveç), A.Samba (Katar), R.Benjamin (ABD), Alison (Brezilya), A.Lahoulou (Cezayir), TJ Holmes (ABD), Rasmus Magi (Estonya)
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Guliyev yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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