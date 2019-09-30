Guliyev yarı finalde

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dün piste çıkan son Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atletimiz Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. Eleme serisinde koşan gururumuz Guliyev yarışı 20.27'lik derecesiyle ikinci sırada tamamladı. İngiliz atlet Adam Gamili koşuyu 20.06 ile birinci sırada bitirirken, Hollandalı Taymir Burnet, 20.37'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Guliyev, yarın 20.50'de yarı finalde sahne alacak.

COPELLO FİNAL KOŞACAK

Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki bir diğer temsilcimiz Yasmani Copello da bugün finalde madalya için piste çıkacak. 400 metre engellide üst üste üçüncü kez finale çıkacak olan Copello'nun koşusu TSİ 22.40'ta başlayacak. Copello'nun rakipleri şöyle: K.Warholm (Norveç), A.Samba (Katar), R.Benjamin (ABD), Alison (Brezilya), A.Lahoulou (Cezayir), TJ Holmes (ABD), Rasmus Magi (Estonya)