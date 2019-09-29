Necati Er 11'inci oldu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Necati Er, 11'inci oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler üç adım atlama finali yapıldı.
Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu olmayı başaran Necati Er, ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.
Müsabakada ABD'li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı.
- 30.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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