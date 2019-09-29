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29 Eylül 2019, Pazar
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11'inci oldu

Necati Er 11'inci oldu

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden , 11'inci oldu.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler üç adım atlama finali yapıldı.

Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk olmayı başaran , ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.

Müsabakada ABD'li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı.



  1. 30.09.2019
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