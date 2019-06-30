Yasmani Copello Eugene'de 3. oldu
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Küba asıllı sporcu, 49.37 saniyeyle kendisi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve 3'üncülüğü elde etti.
Ev sahibi ülkeden Rai Benjamin, 47.16'lık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron Mcmaster ise 48.94 ile 2'nciliğe ulaştı.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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