Yasmani Copello Eugene'de 3. oldu

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Küba asıllı sporcu, 49.37 saniyeyle kendisi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve 3'üncülüğü elde etti.

Ev sahibi ülkeden Rai Benjamin, 47.16'lık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron Mcmaster ise 48.94 ile 2'nciliğe ulaştı.