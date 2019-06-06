Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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'ndan 'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik

Gençlik ve , 'de cirit atmada ikinci olarak 'na kota alan 'u tebrik etti.

Gençlik ve , 'de cirit atmada ikinci olarak 'na kota alan 'u tebrik etti.

, 'da düzenlenen Elmas Lig yarışmalarında 64,51'lik dereceyle olimpiyatlara kota alan Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig yarışmasında cirit atmada 64,51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

  1. 06.06.2019
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