Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Elmas Lig yarışmalarında 64,51'lik dereceyle olimpiyatlara kota alan Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig yarışmasında cirit atmada 64,51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
- 06.06.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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