Atletizimde 75 günde 40 rekor kırıldı

Atletizmde 1 Ocak'tan itibaren salonda yapılan yarışmalarda kırılan rekorlar, son yıllardaki altyapılarda uygulanan sistemin kırılan rekorlarla doğru bir sistem olduğunu ortaya koydu. Salon sezonunun açıldığı 2018'in aralık ayındaki yarışmalarla birlikte hesaplandığında 47 rekorun yapıldığı 3 aylık periyot, performans açısından verimli geçti. Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu, yapılan değerlendirmelerde rekor sayılarının artmasını memnuniyetle karşıladı. Sadece 2019 tarihli rekorlar arasında 5'i egale olmak üzere toplam 40 derece yer alırken, büyüklerde 9 farklı branşta rekor kırıldı. Engelci Mikdat Sevler'in 6, yüksekçi Alperen Acet'in 5, yürüyüşçü Salih Korkmaz'ın 4 rekor kırdığı salon sezonunda rekor yenileyen atletler ve kırdıkları rekor sayıları şöyle:



60 metre engel Mikdat Sevler (6 - iki egale), yüksek atlama Alperen Acet (5 - bir egale), yürüyüş Salih Korkmaz (4), yürüyüş Meryem Bekmez (3), sırıkla yüksek atlama Ersu Şaşma (3), gülle atma Alperen Karahan (2), üç adım atlama Esra Yılmaz (2), 60 metre Mizgin Ay (2 - bir egale), pentatlon Zeynep Çaylak (2), yüksek atlama Rümeysa Ökdem, yürüyüş Selman İlhan, 200 metre Şafak Karsavran, yürüyüş, Mustafa Tekdal, 60 metre Umut Uysal, 60 metre engel Şevval Ayaz, sırıkla atlama Buse Arıkazan, 60 metre Emre Zafer Barnes (egale), üç adım atlama Can Özüpek, uzun atlama Ecem Çalağan (egale) ve 4×400 U18 Kız Milli Takımı.