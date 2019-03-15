Atletizmde şok karar!

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın atletizm dalındaki baraj yönergesi, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından yayımlandı. Olimpiyatlarda kotanın düşürülmesini değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, bu değişiklikle atletizmin daha izlenilebilir hale geleceğini ifade etti.



Çintimar, "2020 Tokyo olimpiyat oyunlarıyla ilgili yapılan son çalışma neticesinde bütün branşlardaki kotalar ciddi anlamda elemeler kaldırılarak sadece final programı yapılacakmış gibi bir formata çekildi. Dereceler ona göre düşürüldü. Örneğin 100 metrede 5 salise gibi geriye çekildi. Yine maraton 10 dakika erkeklerde, 10 dakika bayanlarda süre olarak azaltıldı. Bunun gibi cirit atmada 63 metre iken şimdi 64 metreye, çekiç atmada 72 metre iken şimdi 72,5 metreye çekildi" şeklinde konuştu.



"2 BİN 283 ATLET YERİNE 1900 ATLET KATILACAK"

Dünya sıralama sistemi yapılmayınca dereceler aşağı çekilerek olimpiyata toplam katılan 2 bin 283 atlet sayısının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 1900 atlete düşürüldüğünü ifade eden Çintimar, şöyle konuştu:



"Yeni kota ile birlikte sporcu sayısında %20'lik bir azalma olacak. Bu sporcu sayıları ile dünya sıralama sistemine göre %50 sporcu sayısı düşmüş oluyor. Bu sistemin asıl getirisi atletizmin daha izlenilebilir olması. Bütün yarışların stadyumun içerisinde olabilmesi için eleme serilerinin kaldırıldığı, direkt çeyrek final, yarı final ve final olarak yapılabilmesi için düşünülmüş bir çalışma. Verilen dünya sıralama derecelerinin hepsi bir önceki olimpiyat, dünya şampiyonasında kürsüye çıkmış 3'üncü dereceler olacak. Böyle zor bir kota sistemiyle sporcuları biraz daha zorlamak, biraz daha geliştirebilmek ve yarışmaların seyrini artırabilmek için bir çaba içerisinde düzenlenmiş bir sistem. İnşallah dünya atletizmi ve bizim atletizmimiz için hayırlı olur. Katılım sayımızda revizyon olacaktır ama final sayısı anlamında bizim için de çok bir değişiklik olmayacağını ümit ediyorum."