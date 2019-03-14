“IAAF Çocuk Atletizm” projesine Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yapıyor
15 Mart 2019, Cuma
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” projesine ev sahipliği yapıyor

“IAAF Çocuk Atletizm” projesine Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin () 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi, ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Spor Bilimleri Fakültesi'nin işbirliğinde düzenlenecek olan " " seminer ve uygulama programı, 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Seminerde, kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilecek. Atletizme olan ilginin artırılmasının amaçlanan proje ile yetenekli çocukların tespit edilip spora devam etmelerini sağlayarak geleceğin şampiyonlarının belirlenmesi hedefleniyor. Yetişmekte olan çocukların en iyi şekilde spor alt yapılarını tamamlayabilmeleri için beden eğitimi öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin gelişimlerini amaçlayan "IAAF Çocuk Atletizm" projesi, geniş kitlelere ulaşarak eğlenceli atletizm şeklinde uygulanıyor.
  1. 15.03.2019
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