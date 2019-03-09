Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik
09 Mart 2019, Cumartesi
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'ndan 'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. 'nda altın madalya kazanan 'ı tebrik etti.

, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı göstererek bizlere büyük bir gurur yaşatan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Esra Bayrak'ı gönülden kutluyorum. Son dönemde elde ettiği önemli başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza, gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

  1. 09.03.2019
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