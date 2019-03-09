Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı göstererek bizlere büyük bir gurur yaşatan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Esra Bayrak'ı gönülden kutluyorum. Son dönemde elde ettiği önemli başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza, gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
- 09.03.2019
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
- A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.