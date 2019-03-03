Türkiye Atletizm Kupası'nda zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın
03 Mart 2019, Pazar
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Kupası'nda zirve ve 'ın

Türkiye Atletizm Kupası'nda zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın

Salonda dördüncü kez yapılan Federasyonu () Kupası'nda erkeklerde , kadınlarda ise zirveye çıktı.

'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı.

Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan , EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı.

Kadınlarda ise 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise aldı.

  1. 03.03.2019
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