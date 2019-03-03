Türkiye Atletizm Kupası'nda zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın
Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı.
İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen TAF Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı.
Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı.
Kadınlarda ise Beşiktaş 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise Boğaziçi Üniversitesi aldı.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Türkiye Atletizm Kupası'nda zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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