Emre Zafer Barnes'tan gümüş madalya!
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalya kazandı.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu.
Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı.
Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, yarın sona erecek.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Emre Zafer Barnes'tan gümüş madalya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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