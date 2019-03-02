Emre Zafer Barnes'tan gümüş madalya!
02 Mart 2019, Cumartesi
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Emre 'tan !

Emre Zafer Barnes'tan gümüş madalya!

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre , erkekler 60 metrede kazandı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre erkekler 60 metrede final koştu.

Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı.

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, yarın sona erecek.

  1. 03.03.2019
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