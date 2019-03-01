Hakkari’de atletizm yarışması
Hakkari’de düzenlene atletizm yarışmasına 87 öğrenci katıldı.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ Köyü karayolunda düzenlenen atletizm yarışmasına değişik okullardan 87 öğrenci katıldı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada, dereceye giren sporcu öğrencilerin daha sonra ödüllerinin verileceği belirtildi.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 2
Yorum
göztepe tamam şenol güneş gelsinde,istifadan saatler öncesi getirilmesi doğrumubırakda teni gelen seçsin,bu acelelik niye.
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Şenol Güneş 31 Mayıs'a kadar görev başında
Toplam 1
Yorum
davut giderayak şenol güneşi getiriyor,bırak yeni gelenler seçsin kardeşim bu ne acelelik
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2 maçı kaldı
Toplam 1
Yorum
teo Haketti..
Hakkari’de atletizm yarışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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