Atletizmde 13 madalya
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Atletizmde 13 madalya

Atletizmde 13 madalya

Milli sporcular, Belarus'ta düzenlenen 20 Yaş Altı 'nda 3 altın, 5 gümüş ve 5 kazandı.

Milli atletler, Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen 20 Yaş Altı 'nda 13 kez kürsüde yer aldı.

yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te organize edilen müsabakalarda milli sporcular, 3 altın, 5 gümüş ve 5 kazandı.

Milliler, 25 branş sonunda yapılan puan sıralamasında ise Ukrayna, İspanya ve Belarus'un ardından 174 puanla dördüncü oldu.

İlk gün yürüyüşte ve bin 500 metrede ile birincilik kazanan , ikinci günde de 2 bin metre su engelli mücadelesinde ile ilk sırayı elde etti.

Gülle atmada 20.19'luk derecesiyle ikinci olan , yarışmada Türkiye 20 yaş altı rekorunu 20 metrenin üzerine taşıma başarısı gösterdi. Alperen, 6 kiloluk güllede 19.93 ile kendisine ait olan rekoru 20.19'a yükseltme başarısı gösterdi ancak Belaruslu rakibi Aleh Tamasevic, 20.47 ile yarışma rekoru kırınca, mücadeleyi ikinci sırada noktaladı.

NEFİSE'YE DOĞUM GÜNÜ

Yarışmaların ikinci gününde 60 metre engelli finalinde ikinci sırayı alan 'a organizasyon komitesi sürprizi yaptı.

25 Şubat 2000 doğumlu Nefise, madalyasını aldıktan sonra podyumun önüne getirilen pastaya üfleyerek 19. yaşını kutladı.

Yarışmaların ardından Belarus Atletizm Federasyonu Başkanı Vadim Devyatovski'ye gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı , Belarus ekibini İstanbul'da yapılacak 18 Yaş Altı Salon Yarışması'na davet etti.

Milli takımın Minsk'te podyuma çıkan isimleri şöyle:

ALTIN:

Meryem Bekmez (5 bin metre yürüyüş)

Tuğba Toptaş (bin 500 metre)

Murat Yalçınkaya (2 bin metre engelli)

GÜMÜŞ:

Esra Yılmaz (3 adım atlama)

(bin 500 metre)

Mert (60 metre engelli)

Nefise Karatay (60 metre engelli)

Alperen Karahan ()

BRONZ:

Selman İlhan (5 bin metre yürüyüş)

Berfin Barışer (2 bin metre engelli)

Samet Sağlam (uzun atlama)

Mesure Tutku Yılmaz (sırıkla atlama)

Rümeysa Ökdem (yüksek atlama)

  1. 27.02.2019
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