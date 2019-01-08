Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat’ta yapılacak
3. Doha Triatlon Yarışları 08 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleşecek.
Triatlonda; Tam Olimpik Triatlon Yarışı'nın yanı sıra Sprint ve Süper Sprint kategorilerine ek olarak, etkinlik yeni başlayanlar için bir Süper Sprint koşusu ve 7-12 yaş arası çocuklar için de bir Duatlon yarışı olacak. Etkinliğin yüzme ve geçiş aşamaları, İslam Sanatları Müzesi Körfezi'nde gerçekleşecek ve ardından Doha Cornishe'de bisiklet aşaması ve İslam Sanat Müzesi Parkı'nda da koşu parkuru düzenlenecek.
Katar, her yıl çok sayıda spor dalında, 80'e yakın spor etkinliği ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Açık alan spor müsabakaları ülkenin ılıman ve güneşli kış havalarının sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Şubat ayında, ortalama sıcaklık 17 ve 24 derece, su sıcaklığı da 19 derece oluyor.
- 8.1.2019 18:40
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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