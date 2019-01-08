Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat’ta yapılacak
08 Ocak 2019, Salı
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Üçüncü Yarışı 8 Şubat’ta yapılacak

Üçüncü Doha Triatlon Yarışı 8 Şubat’ta yapılacak

3. Yarışları 08 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleşecek.

Triatlonda; Tam Olimpik Triatlon Yarışı'nın yanı sıra Sprint ve kategorilerine ek olarak, etkinlik yeni başlayanlar için bir Süper Sprint koşusu ve 7-12 yaş arası çocuklar için de bir Duatlon yarışı olacak. Etkinliğin yüzme ve geçiş aşamaları, İslam Sanatları Müzesi Körfezi'nde gerçekleşecek ve ardından Doha Cornishe'de bisiklet aşaması ve İslam Sanat Müzesi Parkı'nda da koşu parkuru düzenlenecek.

Katar, her yıl çok sayıda spor dalında, 80'e yakın spor etkinliği ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Açık alan spor müsabakaları ülkenin ılıman ve güneşli kış havalarının sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Şubat ayında, ortalama sıcaklık 17 ve 24 derece, su sıcaklığı da 19 derece oluyor.

  1. 8.1.2019 18:40
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