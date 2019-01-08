Türk sporunun gurur yılı
Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarına damga vurdu. Milli takımlar 5 bin 250 madalyanın sahibi oldu.
Türk sporu için 2018 bereketli geçti. Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz yıl katıldığı uluslararası organizasyonlarda madalyalara ambargo koydu. Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 57 federasyonun 5 bin 250 madalya kazandığı belirtildi. Milli sporcular, 2018'i bin 642.5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27.5 bronz madalyayla kapatırken, kick boks 836 ile en çok kürsüye çıkan branş oldu.
MADALYALARA AMGARGO
Briç, dans, geleneksel spor dalları, hokey, kızak, oryantring, otomobil, triatlon federasyonları 2018 yılında kürsü başarısı gösteremedi. Sutopu, beyzbol, softbol, korumalı futbol, ragbi, hentbol, curling ve buz hokeyi birer madalya ile geçtiğimiz yılı tamamladı. Türkiye, 2018 yılında katıldığı dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise toplam 189 altın madalya kazandı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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