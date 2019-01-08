Türk sporunun gurur yılı

Türk sporu için 2018 bereketli geçti. Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz yıl katıldığı uluslararası organizasyonlarda madalyalara ambargo koydu. Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 57 federasyonun 5 bin 250 madalya kazandığı belirtildi. Milli sporcular, 2018'i bin 642.5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27.5 bronz madalyayla kapatırken, kick boks 836 ile en çok kürsüye çıkan branş oldu.



MADALYALARA AMGARGO



Briç, dans, geleneksel spor dalları, hokey, kızak, oryantring, otomobil, triatlon federasyonları 2018 yılında kürsü başarısı gösteremedi. Sutopu, beyzbol, softbol, korumalı futbol, ragbi, hentbol, curling ve buz hokeyi birer madalya ile geçtiğimiz yılı tamamladı. Türkiye, 2018 yılında katıldığı dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise toplam 189 altın madalya kazandı.